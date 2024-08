Rubel ҂АΨИI (1718) OK "Portret w zbroi". Arabeski na piersi. Haft na rękawie (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Rubel ҂АΨИI (1718) "Portret w zbroi" ze znakiem OK. Arabeski na piersi. Haft na rękawie. Jest to srebrna moneta z okresu Piotra I. Rekordowa cena należy do pozycji 2702 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 1625 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2019.

