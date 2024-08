Czerwoniec (dukat) ҂АΨΓ (1703). Głowa mniejsza. "ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Czerwoniec (dukat) ҂АΨΓ (1703) . Głowa mniejsza. "ПОВЕЛИТЕЛЬ". Jest to złota moneta z okresu Piotra I wybita w mennicy kadaszewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1005 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 230 000 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2011.

Stan XF (1) Stan (slab) XF40 (1) Serwis NGC (1)