Denga (1/2 kopiejki) ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Denga (1/2 kopiejki) ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Jest to miedziana moneta z okresu Piotra I. Rekordowa cena należy do pozycji 1019 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 400 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2013.

