5 kopiejek 1725 МД. Rok od góry do dołu (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 5 kopiejek 1725 ze znakiem МД. Rok od góry do dołu. Jest to miedziana moneta z okresu Piotra I wybita w mennicy kadaszewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 10 z aukcji AURORA której łączna cena osiągnęła 22 000 RUB. Licytacja odbyła się 23 lutego 2017.

Stan VF (2) F (3) Stan (slab) VF35 (1)