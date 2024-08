PRÓBA 5 kopiejek 1916. Część centralny z kropkami (Rosja, Mikołaj II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej PRÓBA 5 kopiejek 1916 . Część centralny z kropkami. Jest to miedziana moneta z okresu Mikołaja II. Rekordowa cena należy do pozycji 1363 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 60 000 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2014.

Stan PROOF (1) UNC (1)