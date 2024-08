Połtina (1/2 rubla) 1853 СПБ HI "Orzeł 1848-1858". Św. Jerzy w płaszczu (Rosja, Mikołaj I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Połtina (1/2 rubla) 1853 "Orzeł 1848-1858" ze znakiem СПБ HI. Św. Jerzy w płaszczu. Jest to srebrna moneta z okresu Mikołaja I wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1459 z aukcji Münz Zentrum Rheinland której łączna cena osiągnęła 500 EUR. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2023.

Stan AU (2) XF (2) VF (1) F (1) Brak oceny (1)