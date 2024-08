25 kopiejek 1844 СПБ КБ "Orzeł 1845-1847" (Rosja, Mikołaj I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 25 kopiejek 1844 "Orzeł 1845-1847" ze znakiem СПБ КБ. Jest to srebrna moneta z okresu Mikołaja I wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 8627 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 5000 EUR. Licytacja odbyła się 8 października 2008.

