PRÓBA 1 kopiejka 1849 СПМ (Rosja, Mikołaj I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej PRÓBA 1 kopiejka 1849 ze znakiem СПМ. Jest to miedziana moneta z okresu Mikołaja I. Rekordowa cena należy do pozycji 2257 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 8250 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2017.

