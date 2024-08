3 kopiejki 1845 СМ (Rosja, Mikołaj I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 3 kopiejki 1845 ze znakiem СМ. Jest to miedziana moneta z okresu Mikołaja I wybita w mennicy suzunskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1362 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1320 USD. Licytacja odbyła się 13 lutego 2022.

