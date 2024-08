Połtina (1/2 rubla) 1759 СПБ ЯI "Portret autorstwa B. Scotta" (Rosja, Elżbieta Piotrowna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Połtina (1/2 rubla) 1759 "Portret autorstwa B. Scotta" ze znakiem СПБ ЯI. Jest to srebrna moneta z okresu Elżbiety Piotrowny wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 112 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 150 000 RUB. Licytacja odbyła się 7 kwietnia 2023.

