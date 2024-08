Czerwoniec (dukat) 1752 "Orzeł na rewersie". "НОЯБ. 3" (Rosja, Elżbieta Piotrowna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Czerwoniec (dukat) 1752 "Orzeł na rewersie". "НОЯБ. 3". Jest to złota moneta z okresu Elżbiety Piotrowny wybita w mennicy czerwony. Rekordowa cena należy do pozycji 1072 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 80 000 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2011.

