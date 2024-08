Rubel 1768 СПБ СА T.I. "Typ Petersburski, bez szalika na szyi" (Rosja, Katarzyna II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Rubel 1768 "Typ Petersburski, bez szalika na szyi" ze znakiem СПБ СА T.I.. Jest to srebrna moneta z okresu Katarzyny II wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1558 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2800 EUR. Licytacja odbyła się 2 lutego 2012.

