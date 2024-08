10 kopiejek 1771 КМ "Moneta syberyjska". Nowe bicie (Rosja, Katarzyna II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 10 kopiejek 1771 "Moneta syberyjska" ze znakiem КМ. Nowe bicie. Jest to miedziana moneta z okresu Katarzyny II wybita w mennicy suzunskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1205 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 3500 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2011.

