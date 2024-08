PRÓBA Rubel 1766 СПБ ЯI "Specjalny portret" (Rosja, Katarzyna II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej PRÓBA Rubel 1766 "Specjalny portret" ze znakiem СПБ ЯI. Jest to srebrna moneta z okresu Katarzyny II wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2092 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 800 000 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2012.

Stan XF (1) VF (1) Inne filtry Monety ze zbiorów (1)