Półpoltynnik (1/4 rubla) 1739. Nowe bicie (Rosja, Anna Iwanowna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Półpoltynnik (1/4 rubla) 1739 . Nowe bicie. Jest to srebrna moneta z okresu Anny Iwanowny wybita w mennicy czerwony. Rekordowa cena należy do pozycji 94 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 900 000 RUB. Licytacja odbyła się 7 października 2022.

Stan UNC (8) Stan (slab) MS64 (6) MS62 (1) MS61 (1) PL (5) Serwis RNGA (4)