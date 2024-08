Rubel 1734 "Stanik jest równoległy do obwodu". Bez broszki na piersi. Długi lok na prawym ramieniu (Rosja, Anna Iwanowna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Rubel 1734 "Stanik jest równoległy do obwodu". Bez broszki na piersi. Długi lok na prawym ramieniu. Jest to srebrna moneta z okresu Anny Iwanowny. Rekordowa cena należy do pozycji 68 z aukcji Russian Heritage której łączna cena osiągnęła 290 000 RUB. Licytacja odbyła się 13 czerwca 2021.

Stan UNC (5) AU (5) XF (3) VF (1) Stan (slab) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) XF45 (2) VF25 (1) Serwis RNGA (10)