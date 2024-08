Rubel 1730 "Stanik nie jest równoległy do obwodu". 6 naramienników bez festonów (Rosja, Anna Iwanowna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Rubel 1730 "Stanik nie jest równoległy do obwodu". 6 naramienników bez festonów. Jest to srebrna moneta z okresu Anny Iwanowny wybita w mennicy kadaszewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 348 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 13 000 USD. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2018.

Stan AU (2) Stan (slab) AU58 (1) AU50 (1)