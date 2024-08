3 kopiejki 1866 ЕМ (Rosja, Aleksander II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 3 kopiejki 1866 ze znakiem ЕМ. Jest to miedziana moneta z okresu Aleksandra II wybita w mennicy jekaterynburgskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1373 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 2040 USD. Licytacja odbyła się 13 lutego 2022.

