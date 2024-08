10 rubli 1805 СПБ ХЛ (Rosja, Aleksander I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 10 rubli 1805 ze znakiem СПБ ХЛ. Jest to złota moneta z okresu Aleksandra I wybita w mennicy bankowskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1246 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 120 000 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2011.

