1 silbergroschen 1872 C (Prusy, Wilhelm I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety pruskiej 1 silbergroschen 1872 ze znakiem C. Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma I wybita w mennicy Frankfurt nad Menem. Rekordowa cena należy do pozycji 7946 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 185 EUR. Licytacja odbyła się 20 lutego 2023.

