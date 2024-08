Dwutalar 1867 C (Prusy, Wilhelm I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety pruskiej Dwutalar 1867 ze znakiem C. Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma I wybita w mennicy Frankfurt nad Menem. Rekordowa cena należy do pozycji 1217 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 2500 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2017.

Stan UNC (28) AU (57) XF (171) VF (29) Stan (slab) MS65 (3) MS64 (3) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (1) DETAILS (1) Serwis NGC (8) PCGS (3)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Auction World (1)

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (2)

Busso Peus (15)

Cayón (3)

CNG (1)

Coinhouse (1)

Emporium Hamburg (31)

Felzmann (3)

Frankfurter (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (14)

Heritage (7)

HERVERA (2)

HIRSCH (3)

Höhn (13)

Jesús Vico (1)

Katz (1)

Kricheldorf (1)

Künker (111)

Möller (1)

Monedalia.es (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Münzen Gut-Lynt (2)

Niemczyk (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (1)

Schulman (1)

Soler y Llach (2)

Stack's (1)

Stephen Album (1)

Teutoburger (13)

UBS (1)

WAG (35)

WCN (1)

Westfälische (4)