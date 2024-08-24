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Prusy Okres: 1797-1873 1797-1873

Monety Prusy 1867 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 krone 1867 A
Średnia cena 9200 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
1 krone 1867 B
Średnia cena 6900 $
Sprzedaży
0 24
Awers
Rewers
1/2 crowns 1867 A
Średnia cena 4100 $
Sprzedaży
0 24

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1867 A
Średnia cena 1100 $
Sprzedaży
0 27
Awers
Rewers
Dwutalar 1867 C
Średnia cena 600 $
Sprzedaży
1 285
Awers
Rewers
Dwutalar 1865-1871 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
Talar 1867 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
3 239
Awers
Rewers
Talar 1867 B
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
Talar 1867 C
Średnia cena 360 $
Sprzedaży
0 22
Awers
Rewers
Talar 1864-1871 Przesunięcie stempla
Średnia cena 380 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1/6 talara 1867 A
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 23
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1867 A
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1867 C
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2-1/2 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1867 A
Średnia cena 25 $
Sprzedaży
0 26
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1867 B
Średnia cena
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1867 C
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 silbergroschen 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1867 A
Średnia cena 8 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1867 B
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
1/2 silbergroschen 1867 C
Średnia cena
Sprzedaży
0 2

Monety miedziane

Awers
Rewers
4 fenigi 1867 A
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
4 fenigi 1867 C
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
3 fenigi 1867 A
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 16
Awers
Rewers
3 fenigi 1867 B
Średnia cena 20 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
3 fenigi 1867 C
Średnia cena 35 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
3 fenigi 1861-1873 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1867 A
Średnia cena 3 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
2 fenigi 1867 B
Średnia cena 15 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
2 fenigi 1867 C
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1867 A
Średnia cena 5 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
1 fenig 1867 B
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 fenig 1867 C
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
1 fenig 1861-1873 C Przesunięcie stempla
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 1
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