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Prusy
1867
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1867
Monety Prusy 1867 roku
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Złote monety
1 krone 1867 A
Średnia cena
9200 $
Sprzedaży
0
7
1 krone 1867 B
Średnia cena
6900 $
Sprzedaży
0
24
1/2 crowns 1867 A
Średnia cena
4100 $
Sprzedaży
0
24
Srebrne monety
Dwutalar 1867 A
Średnia cena
1100 $
Sprzedaży
0
27
Dwutalar 1867 C
Średnia cena
600 $
Sprzedaży
1
285
Dwutalar 1865-1871
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
Talar 1867 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
3
239
Talar 1867 B
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
31
Talar 1867 C
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
22
Talar 1864-1871
Przesunięcie stempla
Średnia cena
380 $
Sprzedaży
0
2
1/6 talara 1867 A
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
23
2-1/2 silbergroschen 1867 A
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
3
2-1/2 silbergroschen 1867 C
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
2-1/2 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 silbergroschen 1867 A
Średnia cena
25 $
Sprzedaży
0
26
1 silbergroschen 1867 B
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
3
1 silbergroschen 1867 C
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
5
1 silbergroschen 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1/2 silbergroschen 1867 A
Średnia cena
8 $
Sprzedaży
0
4
1/2 silbergroschen 1867 B
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
9
1/2 silbergroschen 1867 C
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
2
Monety miedziane
4 fenigi 1867 A
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
2
4 fenigi 1867 C
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
4
3 fenigi 1867 A
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
16
3 fenigi 1867 B
Średnia cena
20 $
Sprzedaży
0
5
3 fenigi 1867 C
Średnia cena
35 $
Sprzedaży
0
7
3 fenigi 1861-1873
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1867 A
Średnia cena
3 $
Sprzedaży
0
13
2 fenigi 1867 B
Średnia cena
15 $
Sprzedaży
0
3
2 fenigi 1867 C
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1867 A
Średnia cena
5 $
Sprzedaży
0
2
1 fenig 1867 B
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 fenig 1867 C
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
4
1 fenig 1861-1873 C
Przesunięcie stempla
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
1
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Prusy
Okres
1797-1873
Fryderyk Wilhelm III
1797-1840
Fryderyk Wilhelm IV
1840-1861
Wilhelm I
1861-1873
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