10 fenigów 1917 FF. Napis blisko do rantu (Polska, Królestwo Polskie)

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 10 fenigów 1917 ze znakiem FF. Napis blisko do rantu. Jest to żelazna moneta z okresu Królestwa Polskiego wybita w mennicy stuttgartskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1940 z aukcji MARCINIAK | DOM AUKCYJNY której łączna cena osiągnęła 2700 PLN. Licytacja odbyła się 5 października 2019.

