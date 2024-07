10 złotych 1825 IB (Polska, Królestwo Kongresowe)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 10 złotych 1825 ze znakiem IB. Jest to srebrna moneta z okresu Królestwa Kongresowego wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 920 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 18 000 EUR. Licytacja odbyła się 29 stycznia 2015.

