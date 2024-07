25 złotych 1817 IB "Duża głowa" (Polska, Królestwo Kongresowe)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 25 złotych 1817 "Duża głowa" ze znakiem IB. Jest to złota moneta z okresu Królestwa Kongresowego wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 3099 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 11 500 USD. Licytacja odbyła się 28 maja 2011.

Stan UNC (11) AU (47) XF (113) VF (64) Brak oceny (4) Stan (slab) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (7) AU55 (14) AU53 (9) AU50 (3) XF45 (7) XF40 (3) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (5) Serwis NGC (19) RNGA (6) PCGS (13) ННР (3) Inne filtry Monety ze zbiorów (1)

