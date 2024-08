50 centavos 1868 (Filipiny, Izabela II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety filipińskiej 50 centavos 1868 . Jest to srebrna moneta z okresu Izabela II. Rekordowa cena należy do pozycji 223 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 550 GBP. Licytacja odbyła się 4 listopada 2020.

