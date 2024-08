2 escudo 1769 Mo MF (Meksyk, Karol III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety meksykańskiej 2 escudo 1769 ze znakiem Mo MF. Jest to złota moneta z okresu Karola III. Rekordowa cena należy do pozycji 288 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 3000 GBP. Licytacja odbyła się 6 marca 2013.

