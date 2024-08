10 talarów 1825 B (Hanower, Jerzy IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hanowerskiej 10 talarów 1825 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Jerzy IV wybita w mennicy Hanower. Rekordowa cena należy do pozycji 884 z aukcji GINZA COINS CO. której łączna cena osiągnęła 540 000 JPY. Licytacja odbyła się 18 listopada 2023.

