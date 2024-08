Dukat 1849 (Hamburg, Wolne Miasto)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hamburgskiej Dukat 1849 . Jest to złota moneta z okresu Wolnego Miasta wybita w mennicy Hamburg. Rekordowa cena należy do pozycji 510 z aukcji GINZA COINS CO. której łączna cena osiągnęła 220 000 JPY. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2023.

