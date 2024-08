1 reichspfennig 1925 E (Niemcy, Republika Weimarska)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 1 reichspfennig 1925 ze znakiem E. Jest to brązowa moneta z okresu Republiki Weimarskiej wybita w mennicy Müldenhütten. Rekordowa cena należy do pozycji 2157 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 940 AUD. Licytacja odbyła się 31 lipca 2018.

Stan PROOF (2) AU (1) XF (1) Stan (slab) PF65 (1) RD (1) Serwis PCGS (1)