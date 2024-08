10 marek 1904 A "Lubeka" (Niemcy, Cesarstwo Niemieckie)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 10 marek 1904 "Lubeka" ze znakiem A. Jest to złota moneta z okresu Cesarstwa Niemieckiego wybita w mennicy Berlin. Rekordowa cena należy do pozycji 5268 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 3400 EUR. Licytacja odbyła się 28 września 2010.

Stan PROOF (21) UNC (22) AU (54) XF (74) VF (8) Stan (slab) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (2) MS61 (3) AU58 (2) AU50 (1) PF67 (1) ULTRA CAMEO (1) Serwis PCGS (4) NGC (8) ANACS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Busso Peus (2)

Chaponnière (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (17)

Frankfurter (1)

Gorny & Mosch (5)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (12)

Heritage (5)

HIRSCH (3)

Höhn (2)

Künker (71)

Leu (2)

Münzen & Medaillen (2)

Nihon (1)

NOA (1)

Numimarket (1)

Rapp (1)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (3)

SINCONA (3)

Sonntag (4)

Stack's (3)

Teutoburger (7)

UBS (13)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (9)

WCN (1)

Wilhelm Sellschopp (1)