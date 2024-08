10 marek 1874 B "Hamburg" (Niemcy, Cesarstwo Niemieckie)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 10 marek 1874 "Hamburg" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Cesarstwa Niemieckiego wybita w mennicy Hanower. Rekordowa cena należy do pozycji 6462 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 8500 EUR. Licytacja odbyła się 30 września 2021.

