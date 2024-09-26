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Niemcy
1874
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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Katalog
Niemcy
1874
Monety Niemiec 1874 roku
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Wszystkie
Cesarskie
Baden
Bawaria
Hamburg
Hesja
Meklemburgia-Strelitz
Oldenburg
Prusy
Saksonia
Schaumburg-Lippe
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1874 A
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
60
1 marka 1874 B
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
18
1 marka 1874 C
Średnia cena
270 $
Sprzedaży
0
11
1 marka 1874 D
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
82
1 marka 1874 E
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
35
1 marka 1874 F
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
30
1 marka 1874 G
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
1
61
1 marka 1874 H
Średnia cena
390 $
Sprzedaży
1
53
1 marka 1873-1887
Przesunięcie stempla
Średnia cena
5100 $
Sprzedaży
1
48
20 fenigów 1874 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
13
20 fenigów 1874 B
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
10
20 fenigów 1874 C
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
4
20 fenigów 1874 D
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
10
20 fenigów 1874 E
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
10
20 fenigów 1874 F
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
7
20 fenigów 1874 G
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
36
20 fenigów 1874 H
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
13
20 fenigów 1873-1877
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
4
10 fenigów 1874 A
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
11
10 fenigów 1874 B
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
2
10 fenigów 1874 C
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
11
10 fenigów 1874 D
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1874 E
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
17
10 fenigów 1874 F
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
9
10 fenigów 1874 G
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
9
10 fenigów 1874 H
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
0
13
10 fenigów 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
3
5 fenigów 1874 A
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
16
5 fenigów 1874 B
Średnia cena
60 $
Sprzedaży
0
7
5 fenigów 1874 C
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1874 D
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
5
5 fenigów 1874 E
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
8
5 fenigów 1874 F
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
12
5 fenigów 1874 G
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
2
5 fenigów 1874-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
8
5 fenigów 1874-1889
Incuse
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
6
2 fenigi 1874 A
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
19
2 fenigi 1874 B
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
6
2 fenigi 1874 C
Średnia cena
50 $
Sprzedaży
0
15
2 fenigi 1874 D
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1874 E
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
8
2 fenigi 1874 F
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1874 G
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
7
2 fenigi 1874 H
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
8
2 fenigi 1873-1877
Przesunięcie stempla
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
10
2 fenigi 1873-1877
Mała waga
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1873-1877
Incuse
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1874 A
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
0
16
1 fenig 1874 B
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
14
1 fenig 1874 C
Średnia cena
55 $
Sprzedaży
0
14
1 fenig 1874 D
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
10
1 fenig 1874 E
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
12
1 fenig 1874 F
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
1
1 fenig 1874 G
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
18
1 fenig 1874 H
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
17
1 fenig 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
20 marek 1874 G Badenia
Średnia cena
550 $
Sprzedaży
0
239
Monety Bawarii
20 marek 1874 D Bawaria
Średnia cena
640 $
Sprzedaży
2
197
10 marek 1874 D Bawaria
Średnia cena
510 $
Sprzedaży
1
193
5 marek 1874 D Bawaria
Średnia cena
460 $
Sprzedaży
2
280
Monety Hamburga
10 marek 1874 B Hamburg
Jednostronna odbitka
Średnia cena
1300 $
Sprzedaży
0
1
10 marek 1874 B Hamburg
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
232
Monety Hesji
20 marek 1874 H Hesja
Średnia cena
680 $
Sprzedaży
0
229
Monety Meklemburgii-Strelitz
20 marek 1874 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena
14000 $
Sprzedaży
0
91
10 marek 1874 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena
7700 $
Sprzedaży
0
43
Monety Oldenburga
10 marek 1874 B Oldenburg
Średnia cena
7200 $
Sprzedaży
0
136
Monety Prus
20 marek 1874 A Prusy
Średnia cena
890 $
Sprzedaży
0
53
20 marek 1874 B Prusy
Średnia cena
450 $
Sprzedaży
0
50
20 marek 1874 C Prusy
Średnia cena
580 $
Sprzedaży
0
95
10 marek 1874 A Prusy
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
0
217
10 marek 1874 B Prusy
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
1
91
10 marek 1874 C Prusy
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
0
76
5 marek 1874 A Prusy
Średnia cena
250 $
Sprzedaży
2
412
5 marek 1874-1876 Prusy
Przesunięcie stempla
Średnia cena
3600 $
Sprzedaży
0
1
Monety Saksonii
20 marek 1874 E Saksonia
Średnia cena
540 $
Sprzedaży
0
109
10 marek 1874 E Saksonia
Średnia cena
980 $
Sprzedaży
0
96
10 marek 1874 E Saksonia
Klipa
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
1
Monety Schaumburg-Lippe
20 marek 1874 B Schaumburg-Lippe
Średnia cena
11000 $
Sprzedaży
0
149
Monety Wirtembergii
20 marek 1874 F Wirtembergia
Średnia cena
550 $
Sprzedaży
0
199
10 marek 1874 F Wirtembergia
Średnia cena
500 $
Sprzedaży
0
58
5 marek 1874 F Wirtembergia
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
1
97
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1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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