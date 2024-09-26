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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1874 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1874 A
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 60
Awers
Rewers
1 marka 1874 B
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
1 marka 1874 C
Średnia cena 270 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
1 marka 1874 D
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 82
Awers
Rewers
1 marka 1874 E
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 35
Awers
Rewers
1 marka 1874 F
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 30
Awers
Rewers
1 marka 1874 G
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
1 61
Awers
Rewers
1 marka 1874 H
Średnia cena 390 $
Sprzedaży
1 53
Awers
Rewers
1 marka 1873-1887 Przesunięcie stempla
Średnia cena 5100 $
Sprzedaży
1 48
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 B
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 C
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 D
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 E
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 F
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 G
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 36
Awers
Rewers
20 fenigów 1874 H
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
20 fenigów 1873-1877 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 A
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 B
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 C
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 D
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 E
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 F
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 G
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 9
Awers
Rewers
10 fenigów 1874 H
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
0 13
Awers
Rewers
10 fenigów 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 A
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 16
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 B
Średnia cena 60 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 C
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 D
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 E
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 F
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
5 fenigów 1874 G
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 2
Awers
Rewers
5 fenigów 1874-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
5 fenigów 1874-1889 Incuse
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 19
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 B
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 6
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 C
Średnia cena 50 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 D
Średnia cena 190 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 E
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 F
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 G
Średnia cena 120 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
2 fenigi 1874 H
Średnia cena 110 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Przesunięcie stempla
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Mała waga
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Incuse
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1874 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
0 16
Awers
Rewers
1 fenig 1874 B
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 fenig 1874 C
Średnia cena 55 $
Sprzedaży
0 14
Awers
Rewers
1 fenig 1874 D
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
1 fenig 1874 E
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 12
Awers
Rewers
1 fenig 1874 F
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1 fenig 1874 G
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
1 fenig 1874 H
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 17
Awers
Rewers
1 fenig 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
20 marek 1874 G Badenia
Średnia cena 550 $
Sprzedaży
0 239

Monety Bawarii

Awers
Rewers
20 marek 1874 D Bawaria
Średnia cena 640 $
Sprzedaży
2 197
Awers
Rewers
10 marek 1874 D Bawaria
Średnia cena 510 $
Sprzedaży
1 193
Awers
Rewers
5 marek 1874 D Bawaria
Średnia cena 460 $
Sprzedaży
2 280

Monety Hamburga

Awers
Rewers
10 marek 1874 B Hamburg Jednostronna odbitka
Średnia cena 1300 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
10 marek 1874 B Hamburg
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 232

Monety Hesji

Awers
Rewers
20 marek 1874 H Hesja
Średnia cena 680 $
Sprzedaży
0 229

Monety Meklemburgii-Strelitz

Awers
Rewers
20 marek 1874 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena 14000 $
Sprzedaży
0 91
Awers
Rewers
10 marek 1874 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena 7700 $
Sprzedaży
0 43

Monety Oldenburga

Awers
Rewers
10 marek 1874 B Oldenburg
Średnia cena 7200 $
Sprzedaży
0 136

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1874 A Prusy
Średnia cena 890 $
Sprzedaży
0 53
Awers
Rewers
20 marek 1874 B Prusy
Średnia cena 450 $
Sprzedaży
0 50
Awers
Rewers
20 marek 1874 C Prusy
Średnia cena 580 $
Sprzedaży
0 95
Awers
Rewers
10 marek 1874 A Prusy
Średnia cena 370 $
Sprzedaży
0 217
Awers
Rewers
10 marek 1874 B Prusy
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
1 91
Awers
Rewers
10 marek 1874 C Prusy
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
0 76
Awers
Rewers
5 marek 1874 A Prusy
Średnia cena 250 $
Sprzedaży
2 412
Awers
Rewers
5 marek 1874-1876 Prusy Przesunięcie stempla
Średnia cena 3600 $
Sprzedaży
0 1

Monety Saksonii

Awers
Rewers
20 marek 1874 E Saksonia
Średnia cena 540 $
Sprzedaży
0 109
Awers
Rewers
10 marek 1874 E Saksonia
Średnia cena 980 $
Sprzedaży
0 96
Awers
Rewers
10 marek 1874 E Saksonia Klipa
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 1

Monety Schaumburg-Lippe

Awers
Rewers
20 marek 1874 B Schaumburg-Lippe
Średnia cena 11000 $
Sprzedaży
0 149

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
20 marek 1874 F Wirtembergia
Średnia cena 550 $
Sprzedaży
0 199
Awers
Rewers
10 marek 1874 F Wirtembergia
Średnia cena 500 $
Sprzedaży
0 58
Awers
Rewers
5 marek 1874 F Wirtembergia
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
1 97
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