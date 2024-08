10 fenigów 1968 A (Niemcy, NRD)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 10 fenigów 1968 ze znakiem A. Jest to aluminiowa moneta z okresu NRD wybita w mennicy Berlin. Rekordowa cena należy do pozycji 5649 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 420 EUR. Licytacja odbyła się 19 czerwca 2013.

Stan AU (3) XF (1) Stan (slab) AU58 (1) Serwis NGC (1)