10 marek 2001 A "Klasztor św. Katarzyny" (Niemcy, RFN)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 10 marek 2001 "Klasztor św. Katarzyny" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu RFN wybita w mennicy Berlin. Rekordowa cena należy do pozycji 1741 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 320 AUD. Licytacja odbyła się 23 listopada 2021.

Stan PROOF (1) UNC (6) Brak oceny (1)