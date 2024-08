5 marek 1964 G (Niemcy, RFN)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 5 marek 1964 ze znakiem G. Jest to srebrna moneta z okresu RFN wybita w mennicy Karlsruhe. Rekordowa cena należy do pozycji 3968 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 541 USD. Licytacja odbyła się 30 stycznia 2016.

Stan PROOF (41) UNC (9) AU (1) Stan (slab) MS66 (1) MS64 (4) PF67 (3) PF66 (2) PF65 (1) PF64 (1) CAMEO (3) ULTRA CAMEO (3) Serwis NGC (8) PCGS (2) ANACS (2)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Attica Auctions (1)

Busso Peus (4)

CoinsNB (3)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (1)

GINZA (2)

Goldberg (1)

Grün (5)

Höhn (1)

Katz (2)

Künker (11)

Möller (1)

Münzen Gut-Lynt (6)

Schulman (1)

Sonntag (1)

Stack's (1)

Stephen Album (1)

Teutoburger (1)

WAG (5)

Westfälische (1)