2 marki 1951 D (Niemcy, RFN)

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 2 marki 1951 ze znakiem D. Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu RFN wybita w mennicy Monachium. Rekordowa cena należy do pozycji 7986 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 14 marca 2013.

