FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

Monety Francji 1920 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
2 franki 1920 Siewca
Średnia cena330 $
Sprzedaży
013
Awers
Rewers
1 frank 1920 Siewca
Średnia cena45 $
Sprzedaży
153
Awers
Rewers
50 centymów 1920 Siewca
Średnia cena65 $
Sprzedaży
014
