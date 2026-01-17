flag
1 frank 1920 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1920 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1920 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC19,321,795

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1920
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1920 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (52)

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1920 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3050 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 70 500 USD. Licytacja odbyła się 8 stycznia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 30 października 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data30 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanUNC
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Stack's - 15 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Coins NB - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 kwietnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Stephen Album - 2 grudnia 2024
SprzedawcaStephen Album
Data2 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji WAG - 6 października 2024
SprzedawcaWAG
Data6 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Coins NB - 27 lipca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data27 lipca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1920 "Siewca" na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1920 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1920 III Republika "Siewca" wynosi 45 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1920 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1920 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1920 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1920 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

