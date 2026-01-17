flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1920 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1920 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1920 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Inasta Spa

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,013,677

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1920
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1920 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1920 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1395 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 23 października 2024.

Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Inasta - 10 września 2025
SprzedawcaInasta
Data10 września 2025
StanUNC
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 11 EUR
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaInasta
Data17 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
55 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 25 lutego 2024
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data25 lutego 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 26 listopada 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data26 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Tauler & Fau - 25 września 2018
SprzedawcaTauler & Fau
Data25 września 2018
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1920 "Siewca" na aukcji Heritage - 9 listopada 2010
SprzedawcaHeritage
Data9 listopada 2010
StanMS64 ANACS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1920 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1920 III Republika "Siewca" wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1920 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1920 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1920 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1920 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

