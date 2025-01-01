Katalog
Francja
Monety Francji 1919 roku
2 franki 1919 Siewca
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
37
1 frank 1919 Siewca
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
41
50 centymów 1919 Siewca
Średnia cena
30 $
Sprzedaży
0
34
