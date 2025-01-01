flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

Monety Francji 1919 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
2 franki 1919 Siewca
Średnia cena130 $
Sprzedaży
037
Awers
Rewers
1 frank 1919 Siewca
Średnia cena30 $
Sprzedaży
041
Awers
Rewers
50 centymów 1919 Siewca
Średnia cena30 $
Sprzedaży
034
Kategoria
Rok
