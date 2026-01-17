flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1919 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1919 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1919 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC46,111,525

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1919
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1919 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (41)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1919 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1525 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3000 EUR. Licytacja odbyła się 12 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanMS65 PCGS
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 27 EUR
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanUNC
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Coins NB - 29 marca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data29 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Darabanth - 9 stycznia 2025
SprzedawcaDarabanth
Data9 stycznia 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1919 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1919 III Republika "Siewca" wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1919 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1919 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1919 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1919 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

