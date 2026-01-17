flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1919 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1919 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1919 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC9,260,934

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1919
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1919 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (37)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1919 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24461 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 930 USD. Licytacja odbyła się 29 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 16 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data16 listopada 2025
StanUNC
Cena
15 $
Cena w walucie aukcji 13 EUR
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Coins NB - 13 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data13 września 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Nomisma - 3 lipca 2025
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Nomisma - 3 lipca 2025
SprzedawcaNomisma
Data3 lipca 2025
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Via - 4 listopada 2024
SprzedawcaVia
Data4 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Coins NB - 14 września 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 września 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Coins NB - 15 czerwca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data15 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Coins NB - 24 lutego 2024
SprzedawcaCoins NB
Data24 lutego 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 19 lipca 2023
SprzedawcaKatz
Data19 lipca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1919 "Siewca" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1919 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1919 III Republika "Siewca" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1919 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1919 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1919 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1919 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1919 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne