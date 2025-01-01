flag
Monety Francji 1918 roku

Srebrne monety

2 franki 1918 Siewca
Średnia cena75 $
Sprzedaży
029
1 frank 1918 Siewca
Średnia cena25 $
Sprzedaży
041
50 centymów 1918 Siewca
Średnia cena20 $
Sprzedaży
026
