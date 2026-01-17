flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1918 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1918 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1918 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: { "ru": "Pesek Auctions" }

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC36,491,942

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1918
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1918 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1918 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1473 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 50 EUR. Licytacja odbyła się 12 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS65 PCGS
Cena
29 $
Cena w walucie aukcji 25 EUR
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Raponi
Data26 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 17 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 sierpnia 2024
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 19 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data19 maja 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2023
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
SprzedawcaPesek Auctions
Data23 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1918 "Siewca" na aukcji BAC - 7 września 2022
SprzedawcaBAC
Data7 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1918 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1918 III Republika "Siewca" wynosi 20 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1918 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1918 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1918 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1918 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1918 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne