FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1918 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1918 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1918 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC12,026,147

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1918
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:75 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1918 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1918 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22287 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 336 USD. Licytacja odbyła się 26 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanUNC
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanAU
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 20 września 2025
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data20 września 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Coins NB - 14 września 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 września 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Coins NB - 15 czerwca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data15 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Stack's - 29 lutego 2024
SprzedawcaStack's
Data29 lutego 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 26 listopada 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data26 listopada 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Coins NB - 30 września 2023
SprzedawcaCoins NB
Data30 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 19 lipca 2023
SprzedawcaKatz
Data19 lipca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Roma Numismatics - 25 listopada 2022
SprzedawcaRoma Numismatics
Data25 listopada 2022
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Roma Numismatics - 25 listopada 2022
SprzedawcaRoma Numismatics
Data25 listopada 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1918 "Siewca" na aukcji Pesek Auctions - 23 listopada 2022
SprzedawcaPesek Auctions
Data23 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1918 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1918 III Republika "Siewca" wynosi 75 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1918 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1918 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1918 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1918 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

