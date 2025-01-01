flag
Monety Francji 1917 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
2 franki 1917 Siewca
Średnia cena35 $
Sprzedaży
030
Awers
Rewers
1 frank 1917 Siewca
Średnia cena100 $
Sprzedaży
025
Awers
Rewers
50 centymów 1917 Siewca
Średnia cena20 $
Sprzedaży
033
