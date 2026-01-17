flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1917 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1917 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1917 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC57,153,034

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1917
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1917 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1917 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 297 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 11 000 EUR. Licytacja odbyła się 8 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS67 PCGS
Cena
880 $
Cena w walucie aukcji 750 EUR
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Inasta - 10 grudnia 2024
SprzedawcaInasta
Data10 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Pegasus Auctions - 26 listopada 2023
SprzedawcaPegasus Auctions
Data26 listopada 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 15 października 2023
SprzedawcaKatz
Data15 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 24 września 2023
SprzedawcaKatz
Data24 września 2023
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 2 kwietnia 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data2 kwietnia 2022
StanMS66 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 14 czerwca 2021
SprzedawcaPars Coins
Data14 czerwca 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 1 marca 2021
SprzedawcaPars Coins
Data1 marca 2021
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 1 lutego 2021
SprzedawcaPars Coins
Data1 lutego 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1917 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 16 listopada 2020
SprzedawcaPars Coins
Data16 listopada 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1917 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1917 III Republika "Siewca" wynosi 100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1917 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1917 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1917 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1917 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

