flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1917 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1917 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1917 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Numisbalt

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC16,555,357

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1917
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1917 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1917 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 446 z aukcji Maison Pruvost Numismatique której łączna cena osiągnęła 160 EUR. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data17 stycznia 2026
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanMS64 NGC
Cena
63 $
Cena w walucie aukcji 54 EUR
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Heritage - 10 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lipca 2025
StanMS65 NGC
Cena
54 $
Cena w walucie aukcji 54 USD
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 19 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data19 maja 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 28 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Katz - 19 lipca 2023
SprzedawcaKatz
Data19 lipca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1917 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 24 stycznia 2022
SprzedawcaPars Coins
Data24 stycznia 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1917 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1917 III Republika "Siewca" wynosi 35 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1917 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1917 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1917 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1917 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet III RepublikaMonety Francji w 1917 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne