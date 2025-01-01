flag
Monety Francji 1916 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
2 franki 1916 Siewca
Średnia cena80 $
Sprzedaży
023
Awers
Rewers
1 frank 1916 Siewca
Średnia cena40 $
Sprzedaży
030
Awers
Rewers
50 centymów 1916 Siewca
Średnia cena20 $
Sprzedaży
036
